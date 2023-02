Volley femminile | terremoto in Turchia | rinviate VakifBank Novara e THY-Busto Arsizio | novità per le Coppe Europee

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La terribile serie di terremoti che ha colpito la(uno addirittura di magnitudo 7.8) ha messo in ginocchio l’intero Paese. Il Governo ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni sportive sul suolo anatolico fino a nuovo avviso. Sono interessati anche gli eventi internazionali. La decisione, comunicata dal ministro dello sport Mehmet Kasapoglu, ha un’immediata ripercussione sulledi pallavolo. Mercoledì 8 febbraio non si giocheràIstanbul-, incontro valido per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. La sfida decisiva per il primato nel raggruppamento e l’annessa qualificazione automatica ai quarti di finale è rinviata a data da destinarsi. Le Campionesse d’Europa guidate da Paola Egonu (che giovedì sarà al ...