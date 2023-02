Vladimir Luxuria | “Mi hanno puntato una pistola alla tempia” La rivelazione choc a Storie italiane

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Non solo Roby Facchinetti, ancheha vissuto il trauma di vedersi unapuntata contro. Ne parla adel 6 febbraio in un segmento del programma dedicato alle rapine nelle abitazioni private. Nel salotto di Eleonora Danieleracconta: “Ho avuto il brivido di unapuntata, ho avuto il sangue freddo di direpersona che in quel momento mi stava puntando la‘Ma perché fai tutta questa sceneggiata? Cosa vuoi, dei soldi? Te li do’, gli ho lasciato i soldi per fortuna ho tenuto i documenti poi ricordo che appena è andato via sono caduta con le ginocchia per terra“. E prosegue: “Ero nell’atrio del mio portone, stavo rientrando a casa. ...

