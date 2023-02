Viva mamma Elodie | toc toc Egonu | ma che stai a dì?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Avete presente l’intervista di qualche giorno fa della pallavolista che diceva di non voler avere un figlio in Italia perché, altrimenti, verrebbe trattato malissimo se nascesse di pelle nera o, ancora peggio, se mulatto? Bene, oggi in un’intervista straordinaria, che potete trovare fra le pagine della Stampa, ladile fa: “Toc toc! ma chea di’?“. Ovviamente, lei ha un garbo completamente diverso dal mio, ma il senso è quello. “Guarda che quando è nata, la prima volta che l’ho vista il mio problema era la mia giovane età, non di certo il colore della pelle di mia figlia”, ha detto in sintesi la signora Claudia Marthe. Senza contare che ladinon aveva di certo le disponibilità della giovane pallavolista. E sul fatto che ...