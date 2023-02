Virtus Pozzuoli cuore e grinta | ma ancora non basta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) LaBavaperde contro White Wise Basket Monopoli. Atteggiamento in campo cambia vista più determinazione e sfiora la vittoria UnaBavatutta, molto determinata va vicino alla prima vittoria stagionale. I flegrei hanno dovuto fare i conti con una serata sfortunata al tiro chiudendo con tre uomini in doppia cifra. Su tutti la prova di Simone Lucarelli (22 punti, 12 rimbalzi e 4 palle recuperate), non da meno anche Mehmedoviq (19 punti e 12 rimbalzi) e Thiam (13 punti e 13 rimbalzi). Ma è il gruppo che è piaciuto nella sfida contro i pugliesi. Una squadra che ha tenuto bene per tutti e quaranta i minuti. Primo periodo Il primo quarto è molto equilibrato conche ...

Basket 2022 - 2023 Serie B Girone D Tabellino partita- Action Now Monopoli Squadra in casaSquadra avversaria Action Now Monopoli

