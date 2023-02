Violenta scossa di terremoto in Turchia | oltre 1300 morti Allarme tsunami rientrato per Calabria e Sicilia

... Puglia e Sicilia), in conseguenza dellasismica di magnitudo 7.9 registrata in Turchia poco dopo le 2 ora italiana. La Protezione civile aveva rilevato il rischio di possibili onde ...Subito dopo la fortissimasono state registrate una serie di scosse successive. Al momento, come riferito dal vicepresidente turco Fuat Oktay, ci sarebbero almeno 284 morti e 2.232 feriti. I ...

Terremoto - Violenta scossa tra Turchia e Siria, magnitudo 7.8. E' una catastrofe. Città rase al suolo con migliaia di ... 3bmeteo

Violenta scossa di terremoto in Turchia, oltre 800 morti. Allarme tsunami rientrato per Calabria e Sicilia L'HuffPost

Violenta scossa di terremoto tra Turchia e Siria, centinaia di vittime - sardiniapost SardiniaPost

Violenta scossa di terremoto tra Turchia e Siria, centinaia di vittime La Gazzetta del Mezzogiorno

Violenta scossa di terremoto tra Turchia e Siria, centinaia di vittime Gazzetta di Parma

ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 7.9 è stato localizzato alle 2.17 della scorsa notte nella parte sud-orientale della Turchia, al confine della Siria, nella regione dell’Anatolia sud-orien ...Erdogan: “Il sisma più forte dal 1939”. Soccorritori lavorano senza sosta per estrarre le persone dalle macerie. Solidarietà e offerte di aiuto da Ue, Usa, Russia e anche Ucraina. La stima dall’United ...