Viola Davis nella storia | con la vittoria ai Grammy è ufficialmente diventata una EGOT

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La nota attrice ha trionfato aiAwards 2023 con il suo audiolibro Finding Me, in questo modo èuna delle poche ad aver vinto Emmy,, Oscar e Tony Award., una delle artiste più premiate e apprezzate di sempre, ha raggiunto un suo record personale durante la cerimonia deiAwards 2023 di ieri sera: ha infatti vinto unper il suo audiolibro Finding Me, raggiungendo lo status di. Un club ristretto che al momento conta soltanto 18 persone. Un viaggio durato ben 22 anni per raggiungere questo status: vinse il Tony Award nel 2001, l'Emmy nel 2015 per la serie cult Le regole del delitto perfetto e un Oscar nel 2017. Mancava soltanto ilper chiudere il quartetto....

La nota attrice ha trionfato ai Grammy Awards 2023 con il suo audiolibro Finding Me, in questo modo è diventata una delle poche ad aver vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award.Viola Davis ha ufficialmente raggiunto lo status di EGOT, diventando la terza donna nera nella storia a guadagnarsi l’onore. Con l’acronimo EGOT si indicano le persone che hanno vinto i quattro ...