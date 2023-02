Viola Davis diventa una leggenda ai Grammy 2023 | la vittoria

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 6 febbraio 2023)è un’attrice a tutto tondo. I più giovani la conosceranno, soprattutto, per il ruolo di Annalise Keating in Le Regole del Delitto Perfetto. Alle spalle, però, ha una carriera ricca di successi. Anche se, questa volta, non è riuscita a vincere l’Oscar, ha raggiunto altri notevoli riconoscimenti. L’audiolibro Finding Me le ha permesso di ottenere unnele di entrare a pieno titolo nella lista EGOT. La sigla, apparentemente complessa da decifrare, sta a indicare ladi quattro importantissimi premi: un Emmy, un, un Oscar e un Tony Award. Si tratta di un obiettivo davvero ambizioso che, negli ultimi 60 anni, solo 18 persone sono riuscite a realizzare. In questa categoria è presente anche Jennifer Hudson. È probabile che, in futuro, ...