VIDEO – Spezia-Napoli 0-3 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023), anticipo mattutinoventunesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-3: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Alberto Picco di La. RIPRESA DILAGANTE –0-3 nell’anticipo mattutinoventunesima giornata diA. Loregge un tempo, poi non ce la fa a tenere l’urtocapolista. Ilrischia un minimo in avvio, con una conclusione di Kevin Agudelo deviata che per poco non finisce sotto la traversa. Per il resto il primo tempo è tranquillo con poche occasioni. Dopo l’intervallo Luciano ...