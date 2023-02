VIDEO – Inzaghi vince anche il derby di campionato Lautaro Martinez trascinatore! – TG Inter News 6 febbraio 2023

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Nell’edizione odierna focus in particolare sulla vittoria dell’nele sulle dichiarazioni di Marotta in relazione alla questione Skriniar. Spazioai trionfi diWomen e Primavera TG IN NERAZZURRO ? L’ha rivinto ilcontro il Milan blindando il secondo posto in classifica. Giuseppe Marotta è tornato sulla questione Milan Skriniar.Women ePrimavera non deludono nel weekend, Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG ...