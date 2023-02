Anche nel derby perso 1 - 0 contro l', ma quasi non giocato, i rossoneri hanno sofferto ... Tatarusanu - disastro, Tomori ha una crisi isterica: Milan, è un "suicidio" -...internettiano o televisivo nel quale lo stesso malcapitato non affermasse il contrario in un, ... Oggi ho provato a chiedere se il fatto che Juventus, Milan enon vincano il campionato ...

VIDEO / Inter, scherzo a Gosens: c’è D’Ambrosio che parla con lui ma… è il gemello! Golssip

VIDEO – INTER-MILAN 1-0: Inzaghi ASFALTA Pioli e manda un messaggio ai CRITICONI! Passione Inter

VIDEO – INTER MILAN 1-0: SI GODEEE! NON C’È STORIA A MILANO! Passione Inter

VIDEO - L'Inter gode ancora: "Non abbiamo ancora smesso di urlare" Fcinternews.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...