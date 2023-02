VIDEO – Inter-Milan 1-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 6 febbraio 2023), posticipoventunesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza dio. IL DERBY HA UN SOLO PADRONE –1-0 nel posticipoventunesima giornata diA. C’è solo l’in campo e la stracittadina non può che finire alla squadra di Simone Inzaghi. Cinque minuti e potrebbe aprire il conto Lautaro Martinez, ma il contestatissimo Ciprian Tatarusanu fa una super parata. Ilsi presenta al derby azzardando un 3-5-2 a specchio, ma la scelta di Stefano Pioli non paga: viene ...

L'domina e vince il derby condannando Pioli, che ha lasciato fuori dai titolari il portoghese, a un'altra settimana di tensione. ...Tra i nerazzurri Milan kriniar torna titolare, con Darmian e Deko preferiti a Dumfries e Lukaku. Pioli opta per il 3 - 5 - 2, lascia Rafael Leão in panchina e in attacco schiera Olivier Giroud e ...

L'allenatore dell'Inter dopo l'1-0 al Milan nel derby di campionato: "L'unica pecca oggi è stata non aver chiuso la partita. E non dimentichiamo che martedì questa squadra ha avuto il quarto di finale ...Il derby della Madonnina lo conquista l’Inter che batte di misura i rossoneri e si prende il secondo posto in solitaria. Decide una rete al 34’ del solito Lautaro Martinez: il Toro stacca di testa e, ...