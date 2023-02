VIDEO – Fiorentina-Bologna 1-2 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023), posticipo pomeridianoventunesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. COLPO ESTERNO –1-2 nel posticipo pomeridianoventunesima giornata diA. C’è anche ilnella corsa per i posti Europa, vince ancora fuori casa e si porta a -1 dal settimo posto. Dopo dieci minuti miracolo di Pietro Terracciano su Jerdy Schouten e salvataggio sulla linea di Luka Jovic su Stefan Posch, ma poi Antonin Barak tocca in maniera maldestra di mano. Il VAR, dopo aver verificato come non fosse ...