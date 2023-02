(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il presidente della Commissione Arbitrale lla Fifa, Pirluigi, illustra il progetto partito in via sperimentale con il Mondiale per Club, ...

Video, Collina e le decisioni degli arbitri spiegate ai tifosi: "Giusto chiarire le decisioni" Gazzetta

Collina: “L'arbitro spiegherà al pubblico le decisioni del Var" RaiNews

Così il capo degli arbitri della Fifa, la sperimentazione in occasione del Mondiale per Club in corso in Marocco ...ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’arbitro va al video su richiamo dei colleghi della Var e poi prende la sua decisione. Non sempre il pubblico allo stadio o quello televisivo, al di là di calciatori e ...