Victor Osimhen | l' uomo dei record!

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Corriere dello Sport elogia, ecco cosa si legge: "Èl'copertina - ancora più di altri - di questo Napoli che sembra ormai inarrestabile. Complice la doppietta realizzata sul campo dello Spezia, l'attaccante infrangendo record su record. Ad esempioè il primo giocatore del Napoli a fare centro in 5 presenze consecutive dai tempi di Milik (tra ottobre e dicembre 2019). E ancora,ha realizzato 16 gol in campionato e nei cinque campionati top d'Europa soltanto Haaland ha segnato più di lui (25, in Premier con il City). L'unicocapace di firmare più gol di testa dinei cinque campionati top d'Europa, invece, è Kane del Tottenham: 7 contro 5. Infine, ...

