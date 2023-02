Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023)DEL 6 FEBBRAIOORE 11:20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO INVECE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SEMPRE IN ESTERNA, LA CIRCONE E’ REGOLARE TRA LE USCITE CASILINA E A24 NEL COMPLESSO LA CIRCONE SI PRESENTA AL MOMENTO SCORREVOLE NON CI SONO OSTACOLI ALLA VIABILITA’ LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA LINEA PISA-LIVORNO I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI SUBISCONO VARIAZIONI DI ORARIO, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS NEI WEEKEND DI FEBBRAIO, DUNQUE, DAL 10 AL 12, E DAL 17 AL 19 FEBBRAIO E NEL PENULTIMO E ULTIMO FINE ...