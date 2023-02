Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023)DEL 6 FEBBRAIOORE 10:20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA BRACCIANESE, PER UN INCIDENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA LA STORTA, E’ STATA RIAPERTA SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA NOMENTANA LA CIRCOALZIONE E’ REGOLARE SEMPRE IN ESTERNA DISAGI PE L’ALTRO INCIDENTE VERIFICATOSI IN ESTERNA CODE IN AUMENTO TRA CASILINA E A24 PER LAVORI CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA E PIU’ AVANTI A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI IN DIREIZONELE ALTRE NOTIZIE I CANTIERI SIAMO NEL COMUNE GAETA OGGI E DOMANI LAVORI DI REALIZAZIONE DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, PERTANTO, SU VIA APPIA LATO NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE, E’ ATTIVO IL ...