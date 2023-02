Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023)DEL 6 FEBBRAIOORE 09:35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA CHIUSA LA VIA BRACCIANESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA LA STORTA, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRO INCIDENTE SULLA-TARQUINIA, TRA IL BIVIO PER LA-FIUMICINO E FREGENE, IN DIREZIONE AURELIA, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’ CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA INCIDENTE RISOLTO CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREIOZNE RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA ALTRE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA GLI SVINCOLI CASSIA ...