Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2023 ore 07 | 30

(Di lunedì 6 febbraio 2023)DEL 6 FEBBRAIOORE 07:20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE DIIN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO LA NOMENTANA DA TOR LUPARA A COLLEVERDE ANCHE LA SALARIA DA MONTEROTONDO A TENUTA SNATA COLOMBO E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE INFINE, LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO RICORDIAMO, VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO IN ...