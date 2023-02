“Vi devo dare una notizia” L’annuncio di Aurora Ramazzotti | i fan esplodono di gioia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)si gode la sua gravidanza e mette in mostra il suo pancione. Dopo aver tenuta nascosta per quanto più tempo possibile la, la figlia di Eros e Michelle si prepara al lieto evento. Da quello che posta sui social si capisce che è felicissima e non vede l’ora di diventare mamma e dial suo fidanzato Goffredo Cerza un bimbo. Di recente ha mostrato il pancione durante la festa di compleanno di mamma Michelle che ha compiuto 46 anni.non rinuncia alle uscite e agli eventi mondani e ovviamente non poteva mancare alla festa che ha organizzato sua madre in un noto locale milanese. Per l’occasione ha detto addio ai vestiti oversize e ha messo in bella mostra il suo pancione che cresce ogni giorno di più. Ha voluto mettere il suo ventre in ...