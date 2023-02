Verona | Sogliano | «Oggi sfidiamo una squadra molto forte»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le parole di Sean, ds delprima del calcio d’inizio di-Lazio: «dovremmo fare una grande partita» Sean, ds del, ha parlato a DAZN prima del calcio d’inizio di-Lazio. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Prima di ogni partita la tensione c’è sempre come giusto che sia.è una partita contro una, dovremmo fare una grande partita per riuscire a portare a casa qualcosa». SCINTILLA – «La scintilla che ho visto io è di unache, dopo un momento complicato, ha trovato l’orgoglio di lottare. Ha capito che è un’impresa difficile raggiungere l’obiettivo ma senza l’orgoglio e senza metterci tanto cuore è impossibile da ...

...in casa HellasSquadra avversaria Lazio È in arrivo una sfida avvincente per l'Hellas,... Il direttore sportivo Seansi è detto soddisfatto della squadra ridisegnata, che ha visto ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra HellasDopo la chiusura della finestra di calciomercato invernale, Seanha parlato in conferenza stampa. Queste le principali dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo dell' Hellas ...

Hellas Verona, Sogliano: "Senza orgoglio e senza metterci cuore non si raggiunge l'obiettivo" TUTTO mercato WEB

Hellas, parla Sogliano: «Cuore, voglia di lottare e orgoglio: la squadra ora ha rialzato la testa» VeronaSera

Il ds Sogliano: "Lazovic Importante per il Verona. Ha vissuto il mercato da professionista" TUTTO mercato WEB

Verona, Sogliano: "Ilic Trattativa durata troppo" Virgilio Sport

Hellas, Sogliano: "Abildgaard voleva fortemente Verona. Stava per firmare per un club danese" TUTTO mercato WEB

Il direttore dell’area tecnica sarebbe in po’ in disparte dopo il ritorno di Sogliano e Cellino potrebbe riprenderlo Francesco Marroccu torna al Brescia Possibile, almeno a quanto riportato dal colle ...Annuncio vendita Mercedes-Benz GLC 200 4Matic Mild Hybrid Advanced Plus nuova a Verona nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...