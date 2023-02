Verona | le pagelle di CM | pochi insufficienti Lazovic e Ngonge i migliori | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) 2023-02-06 21:33:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:-Lazio 1-1 Montipò 7: gol subito sul quale può poco, per il resto grandi parate anche aminuti dallo scadere. Magnani 6: nel primo tempo molto impreciso e poco reattivo. Si riprende nella ripresa, dove entra più concentrato e più efficace. Hien 6,5: dove non arrivano i compagni, ci mette sempre una pezza lui. Coppola 5,5: Pedro con lui trova spesso molti spazi. Serviva più cattiveria nei contrasti, con marcature più strette.(dal 35? s.t. Ceccherini: s.v.) Depaoli 6,5: lavora molto per i compagni, sacrificando spesso in fase difensiva. Duda 6: ci mette spesso il fisico, proponendosi in fase di attacco. Peccato per alcuni errori tecnici che poteva sicuramente evitare. Tameze 6,5: apparentemente in ombra, ...