Verona-Lazio | gol meraviglioso di Pedro | una magia per lo 0-1 VIDEO

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lasblocca la partita con unadi. Nel finale di primo tempo del match contro l’Hellas, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Maurizio Sarri sbloccano il risultato con una meravigliosa giravolta diche, spalle alla porta, si inventa un sinistro magistrale che batte l’incolpevole Montipo. SportFace.

... è- LazioDopo la vittoria dell'Inter contro il Milan nel derby della Madonnina, che ha chiuso la domenica calcistica, scendono in campo ile laper il primo dei posticipi del ...Il campionato riparte stasera con, calcio d'inizio alle 18:30. I biancocelesti, nonostante l'ultimo pareggio contro la Fiorentina , sono tornati prepotentemente in corsa per un posto ...

LIVE Verona-Lazio 0-0: Doig si divora un gol! | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Hellas Verona - Lazio live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Verona-Lazio: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Verona-Lazio, le probabili formazioni Sky Sport

Verona-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Mancano ancora tre partite per chiudere la 21^giornata di Serie A. Al Bentegodi la Lazio cerca la vittoria per portarsi da sola al terzo posto. Sarri lancia Pedro nel tridente, al posto di un acciacca ...Alle 18 in campo Verona-Lazio: di seguito le scelte di formazione di Zaffaroni e Sarri: Le probabili formazioni VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Lazovic, Doig… Le ...