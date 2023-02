Verona Lazio 1-1 | e per fortuna che c’è Provedel

(Di lunedì 6 febbraio 2023) – Povera, che partitaccia! I romani, pur con qualche incertezza e qualche distrazione, hanno provato a giocare a calcio, ma si sono trovati davanti unaggressivo, troppo aggressivo per una partita di pallone, un’aggressività che hanno estratto improvvisamente dall’armadio in cui era stata riposta all’inizio del campionato, che ai locali ha riservato finora ben pochi punticini. Aggressivi va bene, ma non va bene menare come fabbri su avversari che sanno giocare distinguendo l’aggressività dalle scorrettezze. E l’arbitro, probabilmente frastornato dal caos in campo, che ha punito a casaccio i calciatori, distribuendo cartellini gialli senza giustificazione. Il povero Milinkovic Savic ha subìto più volte falli che hanno visto premiare i responsabili. Lasciamo perdere questo discorso, tanto con le regole nuove e con il modo estemporaneo con ...

Maurizio Sarri, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l'HellasMaurizio Sarri, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE - "Il sentimento è più positivo, c'è rammarico per il risultato e per il fatto che spesso non facciamo i primi ...Lanon sfonda in casa deled è costretta al secondo pareggio consecutivo in campionato, con la mancata conquista del terzo posto solitario alle spalle dell'Inter. Al Bentegodi finisce 1 - 1 ...

Verona-Lazio: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Verona-Lazio, le probabili formazioni Sky Sport

Hellas Verona-Lazio 1-1: Pedro non basta, biancocelesti quarti in classifica. Cronaca, commento e pagelle della classifica RomaToday

Verona-Lazio, le parole di Zaffaroni dopo il match del Bentegodi DAZN

Verona-Lazio, Bentegodi fortino anti-biancocelesti Calcio Hellas

Grande prestazione del Verona. L’importante era muovere la classifica. E farlo con una delle big del campionata, la Lazio, terza in classifica, non era facile né scontato. E invece l’Hellas formato ...E' un Lazovic più che soddisfatto quello che alla fine della gara tra Verona e Lazio si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio che porta la firma di Pedro da ...