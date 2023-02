Veritas Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 6 febbraio 2023)è un’azienda con oltre 50 anni di esperienza nel settore dei Multiservizi ed ha sede a Venezia.è impegnata nell’offrire soluzioni innovative e affidabili ai propri clienti, per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi offerti. in Veneto Il Gruppooffre una serie di Servizi Idrici e Ambientali nella Regione del Veneto: è sempre alla ricerca di talenti ambiziosi e motivati per rafforzare il proprio team. La società offre molte opportunità di lavoro sia per professionisti che per neolaureati, in un ambiente di lavoro dinamico e sfidante.offre anche programmi di formazione e sviluppo per aiutare i propri dipendenti a raggiungere il massimo potenziale. Posizioni Aperte inpubblica regolarmente le posizioni ...