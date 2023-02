Verissimo | Pago e Serena Enardu annunciano | «Ci sposiamo per festeggiare il nostro amore che ne ha passate tante»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 6 febbraio 2023)sono stati ospiti da Silvia Toffanin adove hanno raccontato il periodo in cui sono stati separati e come poi si sono rimessi insieme. Sia il canche la showgirl hanno avuto diversi flirt quando non erano più una coppia ma entrambi hanno dichiarato non sono state storie serie. La storia disi sono lasciati nel 2019 durante il programma Temptation Island, si erano poi ritrovati all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove si erano riconciliati. La coppia però, è stata messa a dura prova dalla quarantena per il Covid che ha portato a galla vecchi dissapori e per questo i due si erano separati nuovamente. Poi si sono ...