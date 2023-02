Vergogna | è da querela Gasparri sbotta in tv per la vignetta su Meloni | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) È bufera per ladi Makkox sul Foglio di lunedì 6 febbraio. L'illustratore satirico, noto al pubblico televisivo per la partecipazione e Porpaganda Live su La7, ha ritratto la premier Giorgiamentre lancia una bomba molotov e grida: "Teniamo bassi i toni, ca***". Il riferimento grafico è alla famosa opera dello street artist Banksy, tanto che Makkox si firma per l'occasione Manksy. Quello politico è naturalmente al caso legato alla detenzione di Alfredo Cospito al 41 bis. Insomma, il "satiro" amato dalla sinistra radical chic sostiene chefa solo finta di smorzare i toni della polemica su Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro ma in realtà getta benzina sul fuoco. #conferma l'intransigenza sul #41bis: non trattiamo con la #mafia e chi minaccia lo Stato. La Russa: segnali gravi, ...