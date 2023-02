Varese | si appropria dei soldi delle giocate e vive da vip | arrestato gestore sala slot

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Doveva versare all'amministrazione Monopoli oltre 700mila euro di incassoeffettuate nella sua, ma li teneva per sé conducendo una vita da vip, tra auto di lusso, ville e casinò. E' accaduto a un 54enne, titolare di una società nel varesotto, che è stato. Nei suoi confronti, i finanzieri del comando provinciale dihanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva, con il conseguente divieto per mesi dodici di contrattare con la Pubblica amministrazione. All'uomo è stato notificato anche un decreto di sequestro preventivo 'per equivalente', finalizzato alla confisca del denaro e dei beni a lui intestati. Le fiamme gialle hanno ricostruito il modus operandi ...