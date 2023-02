Università | se la conoscenza è a portata di clic | perché studiare?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) di Giuseppe Pignataro* Gli istituti di secondo grado sono ormai da qualche anno impegnati nello sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) con il principale obiettivo di permettere agli studenti di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni. Tra le principali attività di orientamento, un percorso interessante è quello che lega negli ultimi anni le esigenze delle scuole superiori al percorso universitario. Complice forse una intensa attività del Pnrr che ha dedicato ben 250 milioni di euro alla transizione scuola-, quest’anno le scuole hanno (in anticipo rispetto al tipico scadenzario) stipulato convenzioni per favorire momenti di confronto con i vari Atenei. L’Italia, infatti, è uno dei fanalini di coda dell’Unione Europea nell’ambito dell’istruzione terziaria. Nonostante negli ultimi ...