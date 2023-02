Una violenta scossa di terremoto ha causato almeno 1200 morti in Turchia e in Siria

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una fortedidi magnitudo 7,8 ha colpito il sud-est dellae la. Il sisma è stato avvertito da milioni di persone in tutta la regione, compresi Libano e Israele. Il bilancio provvisorio segna oltre milleduecento: sarebbero più di 320 le vittime, e mille i feriti, in; 912 le vittime accertate in, e 5.383 i feriti. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente dal momento che in diverse aree dei due Paesi sono crollate decine di edifici. L’epicentro delè localizzato vicino a Gaziantep, città dellacentro-meridionale, a circa novanta chilometri dal confineno, ma laè stata avvertita fino al Cairo, in Egitto. Sono state ...

nuova fortissima scossa di terremoto si è verificata in Turchia alle 11:24 di oggi. Secondo le stime dei centri sismici il terremoto ha avutomagnitudo prossima a 7.5/7.7, quindiquasi quanto la scossa principale avvenuta questa notte. L'epicentro è stato localizzato leggermente più a nord, 11 km a Sud - Est della città di ...A Verissimo aveva raccontato " È statacosae purtroppo non avevamo finito di dirci le cose. Non bisogna mai rimandare il "ti voglio bene" ". Qui è come dirlo. Articoli più letti L'...

Una violenta scossa di terremoto ha causato almeno 200 morti in Turchia e in Siria Linkiesta.it

Terremoto di magnitudo Richter 7.8 devasta Turchia e Siria: nuova ... Geopop

Allerta rossa nazionale per possibile maremoto. Alle 7.00 non ... Comune di Livorno

La partita a calcetto tra 'amici' finisce in una violenta rissa Cronache Ancona

Paola, assolti tutti gli imputati per una violenta rissa in piazza Cosenza Channel

Scossa di terremoto registrata a Malatya (Turchia)Il 06 Febbraio 2023 ore 11:51 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 e profondità 12.336 km a Malatya (Turchia). Leggi qui per ap ...La Ong Sea Watch ha criticato il governo Meloni per aver regalato una motovedetta alla Libia per i respingimenti violenti mentre si criminalizza chi salva vite umane ...