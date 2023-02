Una violenta scossa di terremoto ha causato almeno 1200 morti in Turchia e in Siria

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una fortedidi magnitudo 7,8 ha colpito il sud-est dellae la. Il sisma è stato avvertito da milioni di persone in tutta la regione, compresi Libano e Israele. Il bilancio provvisorio segna oltre milleduecento: sarebbero più di 320 le vittime, e mille i feriti, in; 912 le vittime accertate in, e 5.383 i feriti. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente dal momento che in diverse aree dei due Paesi sono crollate decine di edifici. L’epicentro delè localizzato vicino a Gaziantep, città dellacentro-meridionale, a circa novanta chilometri dal confineno, ma laè stata avvertita fino al Cairo, in Egitto. Sono state ...

