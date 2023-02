Una discoteca a Pordenone non fa entrare gli stranieri | “Accettiamo solo chi è nato in zona”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Puòchi èqui, lo prevedono le regole dettate dai soci”. Si è giustificato così, il titolare del Piper, unadi Fontanafredda,, dove è stata lasciata alla porta una donnaperché nera. “Mi dispiace – le ha detto il buttafuori rimbalzandola – ma la signora non può”. A questo “speciale” club privato, infatti, si può accederese si è in possesso di una tessera rilasciata personalmente dal titolare del locale. La Questura ha aperto un fascicolo per capire se si configurano dei reati. La polemica, montata sui social, ha costretto Edward Giacomini, proprietario del Piper, a giustificarsi, come si legge su Il Messaggero: “Sono amico di persone di razze e religioni diverse, le più disparate. Sinceramente ...