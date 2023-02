E' giallo sulla morte di undi 55 anni, italiano, che è morto questa sera all'ospedale di Padova dopo esseretrovato agonizzante, con un profondo trauma alla testa, sul marciapiede vicino ad una rotonda in via del ...... re dello stoccafisso: a Natale la diagnosi choc, il male l'ha portato via in un mesetrovato agonizzante a Padova Èun passante ad accorgersi della persona priva di sensi, a terra sull'...

Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era nella sua auto Today.it

Agguato a Ponticelli, uomo ucciso in auto tra la folla Il Riformista

Napoli, ucciso uomo del clan De Micco ucciso a Ponticelli: tre mesi fa era stato gambizzato ilmattino.it

Siena. La Polizia di Stato intervenuta per una persona molesta ... Questure sul web

C'è stato un uomo che è sopravvissuto 2 mesi dentro l'auto in una tempesta di neve Everyeye Tech

Dramma ad Eboli, dove un uomo si è tolto la vita impiccandosi in casa sua. L'uomo è stato trovato dai soccorritori del 118 ...Una decina di giorni fa era finita su un manifesto a Palermo insieme al suo ex marito e a 15 uomini, suoi presunti ex amanti, tra cui politici, ex calciatori e avvocati: ora la donna rompe ...