Un rigore di Pessina agguanta la Samp al 99' | Stankovic in lacrime

All'ultimo secondo su(steso Petagna)firma il 2 - 2.FORMAZIONI UFFICIALI MONZA - SAMPDORIAMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Pablo Mari, Caldirola, Izzo; Ciurria, Machin,, Carlos Augusto; Mota, Caprari; PetagnaSAMPDORIA: (3 - 4 - 1 - 2): ...

Serie A - Monza-Sampdoria 2-2: Pessina su rigore al 99', Stankovic ... Eurosport IT

Super Gabbiadini non basta. Samp, che beffa a Monza: raggiunta su rigore al 99' La Gazzetta dello Sport

Serie A, Monza-Sampdoria LIVE: 2-2, Pessina su rigore pareggia all ... Il Cittadino di Monza e Brianza

Beffa enorme per la Samp, il Monza pareggia su rigore al 98': la ... Sport Fanpage

Serie A, Monza-Sampdoria 2-2: Pessina pareggia su rigore al 99' il mio napoli

Monza-Sampdoria 2-2 (1-1) in un posticipo della 21/a giornata del campionato di Serie A. Doppietta di Gabbiadini (12' e 58') per i liguri, e gol di Petagna (32') e Pessina su rigore (99') per i padron ...Per gli approfondimenti su Monza-Sampdoria segui a fine match Unica Calcio Monza (canale 75), conduce il direttore di Monza-News ...