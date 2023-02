(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le immagini del sisma in Turchia e Siria, tra macerie e soccorsi, raccontano la rabbia e la disperazione di chi ha perso tutto, mentre si continua a scavare senza sosta per salvare vite

Untiene in braccio il figlio morto, avvolto in una coperta rossa. L'impotenza, la rabbia e il dolore di questo papà diventano la foto simbolo della tragedia, quella della terra che ha ...Non bastava la guerra, non bastava la povertà, ora il terremoto" dichiaraBahjat che lancia ... Una tragedia immane, non abbandonate il popolo". Dal sogno di un cambiamento democratico all'...

Un padre siriano stringe il figlio morto dentro una coperta, è il simbolo della tragedia del terremoto La Stampa

Terremoto in Turchia e Siria. P. Bahjat (parroco Aleppo): "Una ... Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia e Siria, il cordoglio di Papa Francesco ACI Stampa

Terremoto in Turchia e Siria: Acs, tra le vittime di Aleppo anche ... Servizio Informazione Religiosa

Papa Francesco: al card. Zenari (Siria), "preghiere per i defunti e i ... Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia e Siria, la foto simbolo della tragedia viene proprio dalla Siria, Paese sconvolto dalla guerra civile degli ultimi anni e che continua a soffrire: la scossa ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...