Un giorno da Toro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) 1983: Per la prima volta Paolo Pulici, Puliciclone, l’eroe della Maratona, entra in campo allo stadio Comunale con un’altra maglia: quella bianconera dell’Udinese. In quelil popolo granata è tutto con lui e arriva persino a fischiare Danova, il suo marcatore, quando commette un fallo. Paradossi del calcio, visto che anche un mito come Pulici aveva conosciuto la contestazione. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.