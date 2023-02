Ultime Notizie – Ucraina | Prigozhin sfida Zelensky a duello aereo per Bakhmut

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il capo della Wagner ha diffuso un video in cui, dalla cabina di unmilitare, afferma che domani sarà a bordo di un Mig-29: “Se lo vuole, lo incontrerò in quota” EvghenyVolodymira un. Il capo della Wagner ha diffuso un video in cui, dalla cabina di unmilitare, afferma che domani sarà a bordo di un Mig-29. “Se lo vuole, lo incontrerò in quota”, ha aggiunto, precisando che se il presidente ucraino vincerà illui cederà Artemovsk (il nome russo di, ndr) agli ucraini, se invece a vincere sarà lui, arriverà al fiume Dnipro. “Sono atterrato, ho bombardato”, ha detto nel video. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione