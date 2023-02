Ultime Notizie Serie A | lo sfogo di Buffon | le parole di Inzaghi e Pioli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Milan, Stefanoha parlato al termine della partita persa contro l’Inter nel derby della Madonnina 23.20 – Stefano, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: «Volevamo essere più compatti. Abbiamo concesso qualcosa ma non ci siamo difesi bene. Potevamo palleggiare di più ed è vero che ci siamo fatti trovare impreparati su un’altra palla inattiva. Cambio modulo? Non è stato complicato, anche i ragazzi hanno lavorato con la giusta convinzione. Non volevamo solo difenderci e questo è stato un nostro errore. Inter, Simoneha parlato al termine della partita vinta ...