Ultime Notizie – Salernitana-Juve | Allegri | “E’ uno scontro salvezza”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “La partita di domani è complicata perché è un ambiente difficile. Nicola sta facendo un ottimo lavoro. Sarà importante affrontarli con il piglio giusto, anche perché vedendo la classifica è unodiretto”. Così l’allenatore dellantus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con la. “In questo momento c’è un dato di fatto, ci sono stati tolti 15 punti. Bisogna prima di tutto dare degli obiettivi: prendere per primo il dodicesimo in classifica e scalare in avanti. Riuscendo a fare così vinceremo sicuramente delle partite, per prendere quelli davanti bisogna vincere. Ci consente di tenere alta l’attenzione, quando giocheremo l’Europa League e poi la Coppa Italia”, aggiunge. Capitolo formazione: “Vlahovic fisicamente sta molto bene, è ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È quella settimana dell anno:... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Ucraina Russia, notizie sulla guerra del 5 febbraio Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le news. Zelensky: mobilitazione generale per altri 90 giorni. LIVE Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Battaglia dura a Bakhmut. Kiev: non colpiremo la Russia. Il Papa: vado se ... Il Sole 24 ORE

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino a confine con la Siria: quasi 2.000 vittime. LIVE Sky Tg24

Il presidente dell’Ingv: «In Turchia la terra si è spostata di 3 metri in alcune decine di secondi lungo... Corriere della Sera

Vendo moto utilizzata pochissimo. Cupolino e scarico Arrow. Il prezzo comprende anche cavalletto e borsa con calamita visibile in foto. Ultima revisione giugno dell'anno scorso.Ma il tentativo è vano, il primo tempo di Inter-Sassuolo Femminile si chiude sull’0-0 Di seguito il report del primo tempo di Inter-Sassuolo Femminile. NB: Segui Inter-Sassuolo Femminile grazie alla c ...