Ultime Notizie Roma del 06-02-2023 ore 10 | 10

(Di lunedì 6 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte erano le 2:17 in Italia nel sud della Turchia non lontano dal confine con la Siria Secondo i dati degli esperti il Sisma ha avuto ipocentro circa 25 km di novità ed epicentro nella provincia di gaziantep la scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 6.0 7.0 bilancio ci sarebbero oltre 200 morti un massiccio attacco hacker tramite un ramsonware già in circolazione è stato Rilevato dal computer Security Response Team Italia dell’ agenzia per la cybersicurezza nazionale i tecnici per agenzia hanno già censito diverse di sistemi nazionali verosimilmente compromessi allertato numero di soggetti cui i sistemi sono esposti ma non ancora compromessi Tuttavia si spiega rimangono ancora alcuni sistemi esposti non compromessi ...

Il Corriere della Sera spiega che almeno secondo lericostruzioni, non ci sarebbero legami tra ' tra l'attacco e i recenti fatti di attivismo politico in Italia o gli scenari internazionali . ...Sempre secondo ledichiarazioni di Mazin, The Last of Us potrebbe andare oltre le 2 stagioni e quindi continuare in maniera originale la storia narrata nei primi due videogiochi della serie. ...

Turchia e Siria, le 8 violentissime scosse di terremoto. Rientrato l'allarme maremoto in Italia. Cosa è... Corriere della Sera

Turchia, terremoto magnitudo 7.9 vicino a confine con la Siria: centinaia di vittime. LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Battaglia feroce a Bakhmut. DIRETTA Sky Tg24

Ucraina, ultime notizie: Zelensky pronto a rimuovere il ministro della Difesa. Bombe su Kharkiv Il Sole 24 ORE

Ucraina, l’offensiva russa è già cominciata con gli attacchi delle ultime settimane Corriere della Sera

Il 3 maggio 2023 sarà poi in sala con Guardiani della Galassia Vol. 3, nuovo capitolo della saga che l'ha reso famoso, dove tornerà a vestire i panni di Drax il Distruttore per l'ultima volta.Una tragedia sfiorata. Una donna di 87 anni ha imboccato l'autostrada A28 contromano, percorrendola per ben 13 chilometri prima di essere ...