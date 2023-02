Ultime Notizie Roma del 06-02-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte erano le 2:17 in Italia nel sud della Turchia non lontano dal confine con la Siria Secondo i dati degli esperti il Sisma ha avuto ipocentro circa 25 km di novità ed epicentro nella provincia di gaziantep la scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 6.0 7.0 bilancio ci sarebbero oltre 200 morti un massiccio attacco hacker tramite un ramsonware già in circolazione è stato Rilevato dal computer Security Response Team Italia dell’ agenzia per la cybersicurezza nazionale i tecnici dell’agenzia hanno già censito diversi di sistemi nazionali verosimilmente compromessi allertato numero di soggetti cui i sistemi sono esposti ma non ancora compromessi Tuttavia si spiega rimangono ancora alcuni sistemi esposti non compromessi ...