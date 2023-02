Ultime Notizie – Minacce di morte sul web a Meloni | indagato 45enne a Perugia

L'avversario al Bentegodi, d'altra parte, ha un disperato bisogno di fare punti, dal momento che occupa il terz'ultimo posto in classifica (con soli 13 punti, ma nellequattro partite sono ...Un cambiamento di rotta, legato al polverone sollevato nellesettimane da buona parte della politica, convinta che il festival non fosse il contesto opportuno per ospitare il leader di un ...

Ucraina Russia, notizie sulla guerra del 5 febbraio Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Kiev: Mosca lancerà offensiva entro fine mese. Battaglia dura a Bakhmut Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, le news. Zelensky: mobilitazione generale per altri 90 giorni. LIVE Sky Tg24

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 2.300 vittime. LIVE Sky Tg24

Turchia e Siria, le 8 violentissime scosse di terremoto. Rientrato l'allarme maremoto in Italia. Cosa è... Corriere della Sera

Boss in incognito 2023: le anticipazioni dell'ultima puntata del docu-reality di Rai 2, 6 febbraio, azienda, datore di lavoro, location ...(Teleborsa) - "L'indice dell'attuale assegno una tantum prevista dall'ultima Legge di Bilancio è meno della metà della indennità di vacanza contrattuale spettante, al netto degli arretrati da recupera ...