Ultime Notizie – Messina Denaro | autista del boss rinuncia a istanza scarcerazione

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Hato alladi, Giovanni Luppino, l’delMatteo, arrestato con il capomafia lo scorso 16 gennaio. Luppino che non ha presentato il ricorso contro la custodia cautelare in carcere, è accusato di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento aggravati dall’avere agevolato la mafia. Oggi era prevista l’udienza al Tribunale del Riesame. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... rilevando in particolar modo anomalie in alcuni comuni della provincia dove il rapporto di incidenza percentuale tra il numero di voti per il Pd alleelezioni politiche e le attuali richieste ...

Ucraina Russia, notizie sulla guerra del 5 febbraio Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Onu: a 17 mln di ucraini serve assistenza umanitaria. Kiev: presto altri ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, le news. Zelensky: mobilitazione generale per altri 90 giorni. LIVE Sky Tg24

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 2.650 vittime. LIVE Sky Tg24

Lampi durante il terremoto in Turchia, il «mito» delle luci telluriche: cosa è successo davvero Corriere della Sera

La trattativa fra la Roma e il club turco ha subito uno stop momentaneo a causa del terremoto: gli aggiornamenti sulla situazione ...Il prossimo fine settimana tornerà subito il Guinness Sei Nazioni 2023 e domenica pomeriggio tornerà in campo l’Italia di Kieran Crowley che andrà in scena a Twickenham. Avversaria, dunque, quell’Ingh ...