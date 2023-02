Ultime Notizie – Inter | distrazione alla coscia destra per Correa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Joaquinsi è sottoposto quest’oggi (lunedì 6 febbraio, ndr.) a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano”. Così l’in merito all’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Joaquin, ai box per un problema muscolare che l’ha costretto a saltare il derby. Il giocatore salterà sicuramente Sampdoria-del 13 febbraio, da valutare i tempi di recupero. “Gli accertamenti hanno evidenziato unadel muscolo semimembranoso della. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione