Ultime Notizie – Carburanti | benzina e diesel in discesa sulla rete

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Da ieri è entrato in vigore l’embargo sui prodotti raffinati russi, ma per il momento lanon ne ancora subito gli effetti. Tanto è vero che, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e Q8 sono scesi di 1 centesimo sul, mentre IP e Tamoil hanno ribassato sempre di 1 centesimo, ma su entrambe i prodotti. In base a quanto indicato dal mercato dei prodotti petroliferi del Mediterraneo che venerdì ha chiuso in forte ribasso. Sul Gpl salgono di 1 centesimo Q8 e IP. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,874 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,875, pompe bianche 1,871), ...