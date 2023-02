Ucraina | segretario Onu | ' Il mondo verso una guerra più vasta Rischio nucleare'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Financial Times cita un consigliere della Difesa: la Russia possa lanciare una massiccia offensiva innei prossimi dieci giorni. Guterres: 'più alto da ...

Il Financial Times cita un consigliere della Difesa: la Russia possa lanciare una massiccia offensiva innei prossimi dieci giorni. Guterres: 'Rischio nucleare più alto da ...Le prospettive di pace incontinuano a diminuire, le possibilit di un'ulteriore escalation e spargimento di sangue ... Lo ha detto ilgenerale dell'Onu Antonio Guterres delineando ...

Ucraina, segretario Onu: "Il mondo si avvia verso una guerra più vasta. Rischio nucleare" QUOTIDIANO NAZIONALE

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 1 febbraio Sky Tg24

La Russia si prepara per una nuova offensiva Il Post

FT: per gli 007 di Kiev, la Russia potrebbe lanciare una massiccia offensiva entro 10 giorni - Fonti PE: Possibile visita di Zelensky a Bruxelles il prossimo giovedì - Fonti PE: Possibile visita di Zelensky a Bruxelles il prossimo giovedì RaiNews

Ucraina-Russia, ex segretario Nato: "In un certo modo membri ... Adnkronos

Il Financial Times cita un consigliere della Difesa ucraina: la Russia possa lanciare una massiccia offensiva in Ucraina nei prossimi dieci giorni. Guterres: "Rischio nucleare più alto da decenni" ...Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha avvertito lunedì che il conflitto in Ucraina si sta dirigendo verso una «guerra più ampia» a livello mondiale, mentre diminuiscono le pos ...