Ucraina | Prigozhin sfida Zelensky a duello aereo per Bakhmut

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – EvghenyVolodymira un. Il capo della Wagner ha diffuso un video in cui, dalla cabina di unmilitare, afferma che domani sarà a bordo di un Mig-29. “Se lo vuole, lo incontrerò in quota”, ha aggiunto, precisando che se il presidente ucraino vincerà illui cederà Artemovsk (il nome russo di, ndr) agli ucraini, se invece a vincere sarà lui, arriverà al fiume Dnipro. “Sono atterrato, ho bombardato”, ha detto nel video. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

