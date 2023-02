Tutto quello che Devi Sapere | Una Guida Completa

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La Juventus sta per affrontare una partita che potrebbe cambiare la sua storia. Il prossimo incontro avverrà al Collegio di Garanzia del Sport presso il Coni, una corte che viene comunemente chiamata “la Cassazione dello sport”. Un’etichetta forse un po’ esagerata ma efficace, perché il Collegio non entra nel merito delle sentenze, ma solo nella forma. In parole povere, il terzo grado di giudizio della Giustizia Sportiva si occupa di eventuali errori di procedura o di forma e il Coni stesso la definisce come «giudice di legittimità». La Juventus ha annunciato di voler ricorrere e ha trenta giorni di tempo dalla pubblicazione delle motivazioni, che è avvenuta il 30 di gennaio, quindi la documentazione dovrà arrivare al Collegio entro martedì 1° marzo. Ma qual è il destino che attende la Juventus? Cosa farà, a quel punto, il Collegio di Garanzia? Stabilirà l’ammissibilità del ricorso e, ...