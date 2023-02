Tutto quello che devi sapere sulla Moto GP | che quest' anno cambia completamente

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Riparte ilGP e, o quasi. Con l'inizio del nuovo campionato, previsto in Portogallo nel weekend del 24-26 marzo, gli amanti delle due ruote dovrabituarsi a vedere un format totalmente rivisitato, per garantire maggiore spettacolo e weekend più intensi. Tutti a caccia di Pecco Bagnaia, campione del Mondo in carica. La grande novità delle Sprint Race La novità più importante riguarda le Sprint Race, i mini Gran Premi come accade in Formula 1. A differenza delle quattro ruote, però, le Sprint Race sono state introdotte per tutte le 21 gare, e sardisputate il sabato pomeriggio. LEGGI ANCHE: Formula 1, il calendario del Mondiale 2023 per non perdersi neanche una garaNove mesi di pura adrenalina, da marzo a novembre La distanza sarà dimezzata (per difetto) rispetto alla gara ...