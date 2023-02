Tutta la bellezza e il dolore | recensione del Leone d’Oro miglior film a Venezia 79

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La nostradilae il(All the Beauty and the Bloodshed): il nuovo documentario di Laura Poitras vincitore delcomealla 79ª Mostra del Cinema di, che segue le vicende della celebre attivista e artista Nan Goldinlae il(All the Beauty and the Bloodshed) è il nuovo intimo documentario della regista Laura Poitras, vincitore delcomealla 79ª Mostra del Cinema di. La vicenda si concentra sulla battaglia della celebre fotografa e attivista Nan Goldin contro la potente famiglia Sackler, ...