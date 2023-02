Così Vincenzo Montella racconta al telefono la suaper il terremoto che ha sconvolto il sud della, al confine con la Siria. "Con il Demirspor - dice il tecnico dell'Adana - siamo a ...Cosi' Vincenzo Montella racconta al telefono con l'ANSA la suaper il terremoto che ha sconvolto il sud della, al confine con la Siria. "Con il Demirspor - dice il tecnico dell'Adana - ...

Turchia: la paura di Montella, è una scossa continua - Calcio Agenzia ANSA

Terremoto, le voci da Turchia e Siria: paura, morte e tantissimi sotto le macerie Vatican News - Italiano

Terremoto in Turchia e allarme tsunami in Italia, notte di paura: "Allontanatevi dalla costa" Il Tempo

Terremoto Turchia, Montella: "Paura e preoccupazione" - LaPresse LAPRESSE

Paura in Italia per un’allerta tsunami: cosa è successo QuiFinanza

Situazione disperata in Turchia dopo il terremoto, con diversi sportivi rimasti sotto le macerie. Apprensione per il portiere Eyup Turkaslan. Il bilancio del terremoto che ha colpito Turchia e Siria è ...Terremoto in Turchia, le dichiarazioni di Vincenzo Montella: "Siamo a Istanbul, ma i giocatori sono preoccupati per le famiglie" ...